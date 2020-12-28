Бывший муж Лорак улетел из Украины с новой возлюбленной. Фото
Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых в Турцию в компании новой возлюбленной Лилии.
Так, в своих Instagram-сторис девушка показала, как они вместе с Муратом заходят в киевский аэропорт "Борисполь". Следующее фото Лилия уже опубликовала с Турции. На нем она позировала на фоне туристического района страны – Каппадокия.
"Навстречу новым приключениям", – прокомментировала публикацию она.
Напомним, что о романе Лилии и Мурата стало известно в июне 2020 года, когда Налчаджиоглу опубликовал их совместные фото с вечеринки в честь его 43-летия. Пара сперва не комментировала свои отношения, однако позже они начали вместе появляться на публике и делиться романтическими снимками в соцсетях. К слову, новая избранница Мурата работает визажистом и проживает в Киеве.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
Пара официально разведена с 31 января 2019 года.