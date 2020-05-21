Бывший муж Лолиты загремел в больницу с серьезными травмами: что произошло

Мария Дидык Люди 15:21, 21.05.2020 Обновлено: 15:28, 21.05.2020

Экс-супруг российской певицы украинского происхождения Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов ночью попал в больницу с тяжелыми травмами, в том числе головы.

В клинике состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Об этом сообщило издание StarHit.

Первой, кто утром следующего дня приехал навестить пострадавшего, стала его новая возлюбленная — Ольга Кулиева, пара встречается около двух лет. Сейчас врачи решают, какое лечение по отношению к Иванову будет наиболее эффективным, возможно, тому понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

По словам источника, у случившегося с Дмитрием есть две версии.

"По одной из них он попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником потасовки", — пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Пережил плен и страшные пытки: подробности о легендарном командире "Луганск-1", трагически погибшем на задании

Германия отказала "Северному потоку-2": к чему приведет очередной удар ЕС по России и как коснется Украины

Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты

"Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины": Порошенко прокомментировал "пленки Деркача"

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1", еще трое ранены: детали