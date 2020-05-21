Бывший муж Лолиты загремел в больницу с серьезными травмами: что произошло

Экс-супруг российской певицы украинского происхождения Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов ночью попал в больницу с тяжелыми травмами, в том числе головы.

В клинике состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное. Об этом сообщило издание StarHit.

Первой, кто утром следующего дня приехал навестить пострадавшего, стала его новая возлюбленная — Ольга Кулиева, пара встречается около двух лет. Сейчас врачи решают, какое лечение по отношению к Иванову будет наиболее эффективным, возможно, тому понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

По словам источника, у случившегося с Дмитрием есть две версии.

"По одной из них он попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником потасовки", — пишет издание.

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