Бывший муж Лолиты показал, как отдыхает с молодой женой: фото

Бывший муж певицы Лолиты 58-летний российский артист Александр Цекало отдыхает вместе со своей молодой женой Дариной Эрвин на Багамских островах.

На своей странице в социальной сети Instagram Эрвин опубликовала несколько совместных снимков. На одном из них Цекало обнимал супругу придерживая ее за грудь.

Эрвин показала несколько пикантных селфи. На одном снимке она целовала мужа в щеку. На втором супруги позировали с улыбками, а на третьем фото Цекало держал молодую жену за грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год, а также артист признался, что планирует строить семью с 27-летней Дариной.

Ранее он был женат на сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года. И уже в марте он тайно женился на Дарине, как рассказал источник из окружения парочки.

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