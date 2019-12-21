Бывший муж Каминской вышел в свет с новой возлюбленной: фото девушки

Бывший муж солистки "НеАнгелы" Славы Каминской Эдгар появился с новой возлюбленной на публике.

Так, несколько дней назад портал OREST опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с вечеринки, на которой Эдгар нежно обнимается с девушкой.

На вопрос журналистов программы "Зірковий шлях" о том, кто является таинственной спутницей мужчины на снимке, Каминский ответил:

"На этом фото два счастливых человека".

Эдгар Каминский Instagram @edgar_kaminskyi

Как удалось выяснить, новой возлюбленной Эдгара стала Ольга Богатая. Девушка является арт-директором украинского дизайнера Жана Грицфельдта, увлекается спортом. У Ольги есть маленький сын.

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

В своем Instagram Богатая часто публикует фотографии с путешествий и светских событий.

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая Instagram @bogataya_olga

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, которые в июле официально развелись, удивили страстным поцелуем на людях.

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