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21 декабря • обновлено в 12:21
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Бывший муж Каминской вышел в свет с новой возлюбленной: фото девушки

2.3т
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Бывший муж солистки "НеАнгелы" Славы Каминской Эдгар появился с новой возлюбленной на публике.

Так, несколько дней назад портал OREST опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с вечеринки, на которой Эдгар нежно обнимается с девушкой.

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На вопрос журналистов программы "Зірковий шлях" о том, кто является таинственной спутницей мужчины на снимке, Каминский ответил:

"На этом фото два счастливых человека".

Эдгар Каминский

Эдгар Каминский

Instagram @edgar_kaminskyi

Как удалось выяснить, новой возлюбленной Эдгара стала Ольга Богатая. Девушка является арт-директором украинского дизайнера Жана Грицфельдта, увлекается спортом. У Ольги есть маленький сын.

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

В своем Instagram Богатая часто публикует фотографии с путешествий и светских событий.

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Новая возлюбленная Эдгара Каминского Ольга Богатая

Instagram @bogataya_olga

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, которые в июле официально развелись, удивили страстным поцелуем на людях.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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