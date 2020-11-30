Бывший муж Егоровой Мухарский показал свой дом под Киевом. Видео

Бывший муж телеведущей Снежаны Егоровой, украинский шоумен Антин Мухарский, впервые показал свой загородный дом, в котором проживает с молодой супругой Елизаветой.

Так, пара в настоящее время проживает неподалеку столицы на родительской даче Мухарского. Интерьер дома писатель показал в передаче "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Жилище Мухарского выполнено в "деревенском стиле". В интерьере преобладают зеленые оттенки. В доме есть большая гостиная с камином, несколько спален, а также кабинет, где Мухарский пишет свои книги.

В доме – много фотографий на стенах, а также картины и награды. Шоумен также отметил, что часто смотрит на снимки своих детей, которые родились в браке со Снежаной Егоровой – телеведущая не разрешает им общаться, а благодаря фото на стенах они всегда рядом с ним.

Отметим, с Елизаветой Бельской Антин Мухарский познакомился в 2012 году на выставке современного искусства. Отношения между ними завязались только спустя три года. В 2017 году пара поженилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Снежана Егорова и писатель Антин Мухарский поженились в 2006 году. Мухарский принимал участие в воспитании двух детей Егоровой от предыдущего брака, а за девять лет совместной жизни у них родилось еще два сына и дочь. 16 февраля 2015 года звездные супруги со скандалом развелись.