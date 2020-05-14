Предлагал сделать ЭКО: бывший муж Бузовой назвал причины развода с певицей

Бывший муж российской певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов рассказал о причинах развода со звездой.

Так, он заявил, что артистка не хотела родить ему ребенка. Об этом он рассказал на YouTube-канале Super в шоу "Алена, блин!". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ощущение было, что только я хотел завести детей. Так и есть на самом деле. Я видел, что человеку просто неинтересно, интересна только карьера. Я не утверждаю, это не доказано, но мое предположение – человек принимал противозачаточные", - сказал Тарасов.

Он отметил, что у него был разговор с сестрой Бузовой, перед поездкой на Мальдивы.

"Как-то мы запланировали отпуск на Мальдивах, и перед этим мы встретились с сестрой Оли Анной. Она мне сказала: "Оля столько работала, она хочет отдохнуть на Мальдивах, расслабиться. Беременной же выпивать нельзя. Давай вы будете предохраняться". Я сразу встал и ушел. Как человек, который строит семью, пытается забеременеть, говорит такое? Было больно. Но спустя какое-то время мы продолжили это, я настаивал на своем", - сказал он.

Скриншот из видео

"Я ее отправил к своему доктору. Он якобы что-то нашел, после чего дал мне совет: "Я вижу, что ты хочешь, но она не хочет. Предложи ей ЭКО. Сделаем сразу двоих. Если откажет, все ясно". Я с ней поговорил аккуратно, планировал, как это все поднести. Говорю: "Оль, ну не получается — давай ЭКО". Она сказала: "Давай, все супер", - рассказал футболист.

Скриншот из видео

"Проходит два дня, я радостный, она говорит: "Зачем нам два ребенка?" Я говорю: "Я не хочу, чтобы, когда мне было непонятно сколько лет, ребёнок только в детский сад пошел. Ты роди, и все, свободна, живем, радуемся жизни, новый этап". Но сам разговор был такой: зачем нам два, давай одного. Мне надоело в этом ковыряться, я устал, понял, что просто человек не хочет", — сказал Тарасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 27-летний бойфренд Ольги Бузовой жестко разыграл артистку, вылив на нее ведро воды.

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