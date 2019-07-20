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Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки

7.1т Читать материал на украинском

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

Судя по Instagram Мурата, прошлой ночью он отжигал в ночном клубе в компании красивой брюнетки, экс украинской певицы выставил несколько сторис совместно с девушкой.

Новая подруга Мурата

Новая подруга Мурата

Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки
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Многие приняли девушку за его новую возлюбленную, ведь она не стеснялась проявлять чувства к Мурату и охотно целовала его на камеру, правда, только в щечку.

Пока не известно, между ними дружеские отношения или это новая любовь Мурата.

Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки
Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки
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Тем временем, бывшая жена Мурата певица Ани Лорак пока делится в сети только снимками своего вкусного завтрака.

😃 Have a good day!

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

А бывшая любовница Мурата, которая и стала причиной его развода с Лорак, модель Яна Беляева отправилась со своим возлюбленным в Норвегию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
Место
Украина Киев
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