Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.
Судя по Instagram Мурата, прошлой ночью он отжигал в ночном клубе в компании красивой брюнетки, экс украинской певицы выставил несколько сторис совместно с девушкой.
Новая подруга Мурата
Многие приняли девушку за его новую возлюбленную, ведь она не стеснялась проявлять чувства к Мурату и охотно целовала его на камеру, правда, только в щечку.
Пока не известно, между ними дружеские отношения или это новая любовь Мурата.
Тем временем, бывшая жена Мурата певица Ани Лорак пока делится в сети только снимками своего вкусного завтрака.
А бывшая любовница Мурата, которая и стала причиной его развода с Лорак, модель Яна Беляева отправилась со своим возлюбленным в Норвегию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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