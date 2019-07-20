Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она со скандалом рассталась после его публичной измены, похоже, завязал новые отношения с симпатичной брюнеткой.

Судя по Instagram Мурата, прошлой ночью он отжигал в ночном клубе в компании красивой брюнетки, экс украинской певицы выставил несколько сторис совместно с девушкой.

Новая подруга Мурата

Многие приняли девушку за его новую возлюбленную, ведь она не стеснялась проявлять чувства к Мурату и охотно целовала его на камеру, правда, только в щечку.

Пока не известно, между ними дружеские отношения или это новая любовь Мурата.

Тем временем, бывшая жена Мурата певица Ани Лорак пока делится в сети только снимками своего вкусного завтрака.

А бывшая любовница Мурата, которая и стала причиной его развода с Лорак, модель Яна Беляева отправилась со своим возлюбленным в Норвегию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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