Бывшего мужа российской актрисы Екатерины Семеновой Кирилла Сигала нашли мертвым в собственной машине.

Об этом сообщает издание Starhit. По словам инсайдеров, тело мужчины обнаружила его сестра Елена, которая и обратилась в полицию. Что именно случилось с 62-летним Сигалом пока неизвестно. Правоохранительные органы уже начали выяснение обстоятельств смерти мужчины.

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"В Останкинском районе Москвы на улице Годовикова 61-летняя женщина обнаружила в салоне автомобиля "Фольксваген" 62-летнего брата без признаков жизни. Тело было направлено в судебный морг для вскрытия. Причину смерти предстоит определить", –сообщил источник.

Напомним, что Сигал был женат на Екатерине Семеновой три года. Для актрисы это был первый брак. Несмотря на рождение дочери Маши, спустя два года супружеской жизни они развелись. Кирилл Романович продолжил общаться с дочерью.

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Также известно, что Кирилл Сигал несколько лет назад отбывал наказание за финансовые махинации. Когда он вышел на свободу, вел скромный образ жизни, ни с кем из звездных друзей не общался.

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