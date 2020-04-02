Бывший любовник Собчак пытался покончить жизнь самоубийством: вскрыл вены и отправится в психбольницу

Бывший любовник телеведущей Ксении Собчак, миллионер Умар Джабраилов вскрыл себе вены в гостинице "Измайлово Альфа", после чего был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Как сообщает Telegram-канал Mash, скорую вызывал водитель бизнесмена. Когда к Умару приехали врачи, он замотал раны полотенцем и заявил, что был в шоковом состоянии. Отмечается, что сейчас бизнесмен находится под присмотром медиков, а затем его отправят в психиатрическую больницу.

Ксения Собчак и Умар Джабраилов Фото: starhit.ru

К слову, Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" также подтвердила попытку самоубийства Джабраилова.

Ксения Собчак и Умар Джабраилов Фото: kp.ru

"Умар Джабраилов пытался покончить с собой только что", – написала телеведущая.

Напомним, что у Джабраилова и Собчак завязался роман в начале 2000-х годов. Умар будучи старше на 23 года, был буквально очарован остроумной блондинкой. Он осыпал Ксению драгоценностями и подарил ей новенький БМВ. Тогда все обсуждала их разницу в возрасте, сама же Собчак ничего зазорного в этом не видела.

Умар Джабраилов и Ксения Собчак Фото: kp.ru

"Умар был красавцем, который разбивал сердца: начитанный, образованный человек, еще и богатый, известный. Почему вы отказываете мне в праве в мои 20 лет влюбиться в такого? Он что, жирный плешивый муд*к с бородавкой, что вы меня подозреваете в меркантильности? Я жила свою жизнь. Не тенью чужой блестящей жизни, а нелепой, гротескной, но своей. И ни капли об этом не жалею", – говорила ранее в своих соцсетях Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский режиссер Константин Богомолов пожаловался, что его жена, телеведущая Ксения Собчак, игнорирует его в постели.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.