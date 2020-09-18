Бывший любовник Пугачевой рассказал интимные подробности об их свиданиях

Российский композитор Сергей Челобанов, который несколько лет жил в гражданском браке с Аллой Пугачевой, рассказал на росТВ об их первом интимном свидании.

Так, по словам Челобанова, примадонна сама пригласила его к себе домой. После того, как они выпили спиртного, молодой музыкант проснулся в кровати артистки весь в губной помаде. Об этом шла речь в передаче "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Он признался, что познакомился с артисткой "в ночь с 1990 на 1991 год", после чего она позвала его в гости. Также он отметил, что плохо помнит события того вечера.

Алла Пугачева и Сергей Челобанов . MK.Ru

"Я не ожидал ничего такого – где Пугачева и где я. Мы с ней выпили, потом танцевали. Я подумал, а чего робеть-то? Пусть робеют маленькие девочки. Наутро проснулся в губной помаде... Не могу понять, в какой момент мы поняли, что хотим быть вместе", – высказался Челобанов.

Также он подчеркнул, что не жалеет о том, что произошло в ту ночь. После их роман продлился еще три года.

"Сначала у нас была просто студийная и гастрольная работа. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось", – подытожил он.

Отметим, во время романа с Челобановым Пугачева состояла в отношениях со своим концертным директором Евгением Болдиным. Они были в браке более 8 лет. Челобанов также был женат. Со своей супругой он развелся только в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая жена российского певца Владимира Кузьмина, поэтесса Татьяна Артемьева, заявила, что Алла Пугачева увела у нее мужа с помощью черной магии. Якобы примадонна приворожила артиста. Пугачева и Кузьмин находились в отношениях в начале 80-х годов.