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12 июня • обновлено в 17:49
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Бывший муж Лорак показал в сети новую подругу. Фото

3.2т
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Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу 12 июня отмечает свой день рождения. Свое 43-летие бизнесмен решил отпраздновать вместе с новой подругой.

Видео и фото именинник опубликовал в сториз в Instagram. На видео можно увидеть Мурата и его друзей, среди которых выделяется красивая брюнетка, с которой экс-возлюбленный Лорак позирует отдельно.

Мурат с подругой Лилей

Мурат с подругой Лилей

скриншот из сториз Instagram Мурата Налчаджиоглу

Судя по обозначенной персоне, возле Мурата девушка по имени Лилия. В руках у именинника торт, на котором на турецком написано поздравление "С днем рождения, любимый!".

При этом "СтарХит" утверждает, что это не просто подруга Налчаджиоглу, а новая пассия. О девушке известно немного: ее зовут Лилия, она работает визажистом и дает уроки макияжа. Отмечается, что пара уже вместе не один месяц, однако не хочет афишировать свои отношения.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу встречался с 24-летней Самией Ахметовой. Однако отношения пары закончились быстро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поздравили дочь с 9-летием.

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Персоны
Мурат Налчаджиоглу Ани Лорак
Место
Украина
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