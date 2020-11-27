Бывший Лорак Фалеса – о подозреваемом в совращении фотографе: они сами к нему, как на мед, липнут

София Ковнир Люди 19:47, 27.11.2020

Продюсер Юрий Фалеса заступился за известного украинского фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в совращении подростков в Киеве и Киевской области.

Фалеса не верит в обвинения против фотографа. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам продюсера, девушки сами платят деньги Ктиторчуку за то, чтобы он их сфотографировал.

"У меня просто не укладывается в голове все то, что о нем сейчас пишут и говорят. К Ктиторчуку очередь за месяц, а то и больше, чтобы попасть на фотосессию, зачем ему кого-то растлевать, если девчонки даже платят ему деньги, чтобы он их фотографировал, при чем в любом виде. Они сами к нему, как на мед, липнут. Все, что я могу сказать о Саше – это мастер своего дела! Не верю!", – написал Фалеса.

Юрий Фалеса заступился за Александра Ктиторчука
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, который подозревается в развращении малолетних и несовершеннолетних.

  • Им якобы оказался известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.

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