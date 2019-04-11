Бывший друг Зеленского из "Квартала" хотел слить на него компромат: все подробности скандала

Друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского, сооснователь студии "Квартар 95" Денис Манжосов хотел 11 апреля дать пресс-конференцию, но ушел с мероприятия еще до его начала.

На место сборов пришли его коллеги Александр Пикалов и Артем Гагарин, чтобы услышать, о чем же он расскажет в агентстве "Українські новини", но их не пустили.

Денис Манжосов и Владимир Зеленский

В анонсе мероприятия говорилось, что бывший друг Зеленского расскажет, как они росли, и почему перестали общаться. Манжосов ушел из "Квартала" еще в 2013 году. Зеленский тогда пояснил, что его коллега хочет "искать себя", хотя ходили слухи о раздоре в коллективе. Александр Пикалов перед началом несостоявшейся конференции заявил, что причиной мероприятия является желание "заработать на предвыборной борьбе".

"Если человеку дали деньги, он может все, что угодно рассказать. А деньги дали, есть такая информация", – сказал Пикалов.

Зал для конференции был арендован на час. По словам директора "Українські новини", Манжосов прибыл на место, но за час до мероприятия вышел покурить во двор, сел в такси и уехал. После этого связь с ним потеряли.

Как сообщает "Страна", позже на номер сотрудников пресс-центра пришло сообщение: "Мне все утро звонят, пишут, угрожают и т.д. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов".

Около 16:00 в полицию поступило сообщение о минировании здания агентства, но ни адреса, ни другой информации заявитель не сообщил.

Напомним, конфликт между Манжосовым и Зеленским произошел в начале 2013 года. Тогда же Манжосов покинул состав "Квартала" и пропал с телеэкранов. В пресс-службе "Студии Квартал 95" тогда сообщили только то, что прекращают сотрудничество с артистом.

В 2018 году вышел ролик "Письмо московскому шайтану", автором которого оказался экс-участник "Квартала 95" Денис Манжосов. В ролике снялись Василий Вирастюк, Виктор Бронюк, Олег Собчук и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.

В команде Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".

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