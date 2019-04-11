МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Бывший друг Зеленского из "Квартала" хотел слить на него компромат: все подробности скандала

1.5тЧитать материал на украинском

Друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского, сооснователь студии "Квартар 95" Денис Манжосов хотел 11 апреля дать пресс-конференцию, но ушел с мероприятия еще до его начала.

На место сборов пришли его коллеги Александр Пикалов и Артем Гагарин, чтобы услышать, о чем же он расскажет в агентстве "Українські новини", но их не пустили.

Денис Манжосов и Владимир Зеленский

Денис Манжосов и Владимир Зеленский

В анонсе мероприятия говорилось, что бывший друг Зеленского расскажет, как они росли, и почему перестали общаться. Манжосов ушел из "Квартала" еще в 2013 году. Зеленский тогда пояснил, что его коллега хочет "искать себя", хотя ходили слухи о раздоре в коллективе. Александр Пикалов перед началом несостоявшейся конференции заявил, что причиной мероприятия является желание "заработать на предвыборной борьбе".

Новости
"Зеленского сбил грузовик": у Порошенко показали "видео смерти"

"Если человеку дали деньги, он может все, что угодно рассказать. А деньги дали, есть такая информация", – сказал Пикалов.

Зал для конференции был арендован на час. По словам директора "Українські новини", Манжосов прибыл на место, но за час до мероприятия вышел покурить во двор, сел в такси и уехал. После этого связь с ним потеряли.

Бывший друг Зеленского из "Квартала" хотел слить на него компромат: все подробности скандала

Как сообщает "Страна", позже на номер сотрудников пресс-центра пришло сообщение: "Мне все утро звонят, пишут, угрожают и т.д. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов".

Бывший друг Зеленского из "Квартала" хотел слить на него компромат: все подробности скандала

Около 16:00 в полицию поступило сообщение о минировании здания агентства, но ни адреса, ни другой информации заявитель не сообщил.

Напомним, конфликт между Манжосовым и Зеленским произошел в начале 2013 года. Тогда же Манжосов покинул состав "Квартала" и пропал с телеэкранов. В пресс-службе "Студии Квартал 95" тогда сообщили только то, что прекращают сотрудничество с артистом.

В 2018 году вышел ролик "Письмо московскому шайтану", автором которого оказался экс-участник "Квартала 95" Денис Манжосов. В ролике снялись Василий Вирастюк, Виктор Бронюк, Олег Собчук и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

  • Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

  • Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

  • 8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

  • 10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.

  • В команде Владимира Зеленского заявили, что рассматривают вариант проведения дебатов с Петром Порошенко в формате телемоста из студии Национальной общественной телерадиокомпании и НСК "Олимпийский".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
скандалы95 Квартал
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Хотел...пришел...ушел...Обозреватель вы там чего...совсем уже...тю тю???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения