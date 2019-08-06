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Бывшего мужа Собчак заметили на отдыхе с молодой любовницей

1.1т Читать материал на украинском

Бывшего мужа российской журналистки Ксении Собчак актера Максима Виторгана снова заметили на отдыхе с его предполагаемой девушкой Нино Нинидзе.

Так, пара отправилась отдыхать в Грецию. Не смотря на то, что они не публикуют совместных фото, в их Instagram-Stories появляются снимки и видео с одних и тех же мест.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Журнал OK!

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Бывшего мужа Собчак заметили на отдыхе с молодой любовницей
Бывшего мужа Собчак заметили на отдыхе с молодой любовницей

Отметим, что ранее Виторгана и Нинидзе были замечены в Одессе. Пара отдыхала возле бассейна в одном из местных отелей.

Бывшего мужа Собчак заметили на отдыхе с молодой любовницей

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Максим Виторган Ксения Собчак
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