Бывшего мужа Собчак заметили на отдыхе с молодой любовницей

Бывшего мужа российской журналистки Ксении Собчак актера Максима Виторгана снова заметили на отдыхе с его предполагаемой девушкой Нино Нинидзе.

Так, пара отправилась отдыхать в Грецию. Не смотря на то, что они не публикуют совместных фото, в их Instagram-Stories появляются снимки и видео с одних и тех же мест.

Нино Нинидзе и Максим Виторган Журнал OK!

Отметим, что ранее Виторгана и Нинидзе были замечены в Одессе. Пара отдыхала возле бассейна в одном из местных отелей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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