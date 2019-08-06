Бывшего мужа Собчак заметили на отдыхе с молодой любовницей

Бывшего мужа российской журналистки Ксении Собчак актера Максима Виторгана снова заметили на отдыхе с его предполагаемой девушкой Нино Нинидзе.
Так, пара отправилась отдыхать в Грецию. Не смотря на то, что они не публикуют совместных фото, в их Instagram-Stories появляются снимки и видео с одних и тех же мест.
Нино Нинидзе и Максим Виторган
Журнал OK!
Отметим, что ранее Виторгана и Нинидзе были замечены в Одессе. Пара отдыхала возле бассейна в одном из местных отелей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган официально расстались в марте 2019 года.
Уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Также Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
В ответ на это Богомолов показал интригующий кадр с Собчак, подчеркнув, что это "ответ бывшему".
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