Бывшего любовника Заворотнюк ранили в голову: что произошло

Российский актер, бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов получил ранение в голову во время съемок сериала "Горюнов".

Так, партнер по съемках Максим Аверин попал в голову Жигунову из табельного оружия. Сообщается, что инцидент мог иметь трагические последствия. Об этом бывший Заворотнюк написал на личной странице в Instagram.

"В День военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал", – написал Жигунов и показал фото со следом от выстрела.

Актер Жигунов получил ранение из табельного оружия Instagram Сергея Жигунова

Позже актер также показал совместный снимок с Авериным и шутя уточнил, что у него отобрали оружие, но "осадочек остался".

Жигунов и Аверин после инцидента с выстрелом Instagram Сергея Жигунова

Отметим, остросюжетный сериал "Горюнов" впервые вышел на экраны в 2013 году. Картина рассказывает историю командира атомной подводной лодки Павла Горюнова и его экипажа. Жигунов и Аверин исполняют в ленте главные роли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.