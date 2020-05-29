Бывшая жена Жигунова хочет отобрать у него последнюю квартиру

Мария Дидык Люди 17:10, 29.05.2020

Бывшая жена российского актера Сергея Жигунова Вера Новикова решила отсудить у него последнюю квартиру.

Официально свой развод супруги пока не оформили, но несколько месяцев назад начали подготовку к этому процессу, пишет "Комсомольская правда".

В конце прошлого года в Останкинский суд Москвы поступил иск от Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако, суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова, отказав в удовлетворении требований женщины. И вот на днях стало известно, что Вера Семеновна донесла необходимые документы. Женщина требует у Сергея последнюю из оставшихся у него московских квартир. Новое рассмотрение дела состоится 16 июня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жигунов лишился практически всего имущества из-за многомиллионных долгов.

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