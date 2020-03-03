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3 марта • обновлено в 13:04
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Бывшая жена Сереги рассказала о новой выходке рэпера: скандал с детьми получил продолжение

2.5т
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Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, которая заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона, рассказала о том, что музыкант пришел к ней домой посреди ночи.

На своей странице в социальной сети Instagram он отметила, что не открыла мужчине дверь из-за того, что испугалась.

"Внезапно пришел ночью": скандал с бывшей женой Cереги получил продолжение

instagram.com/polina_lola

"Сегодня в час ночи ко мне приходил Сергей Пархоменко, но не знаю почему. Я была с мамой. Мы очень испугались и не открыли дверь. Я реально боюсь каких-то действий, которые направлены против меня и против моего здоровья. Однако, я готова к конструктивному диалогу, который может произойти с моим представителем и представителем Сергея. Хочется сесть и поговорить нормально", - рассказала женщина.

Ранее, Ололо заявила, что она не знает, где находятся ее сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

"Внезапно пришел ночью": скандал с бывшей женой Cереги получил продолжение

instagram.com/polina_lola

"Внезапно пришел ночью": скандал с бывшей женой Cереги получил продолжение

instagram.com/polina_lola

"Внезапно пришел ночью": скандал с бывшей женой Cереги получил продолжение

instagram.com/polina_lola

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Сергей Пархоменко ("Серега")
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Гоша Злой
Гоша Злой
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