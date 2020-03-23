Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, которая заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона, опубликовала видео, на котором он сидел в машине вместе с незнакомкой.
Так, по словам Полины, случайных свидетелей привлек яркий автомобиль Aston Martin. Ребята решили зафиксировать его на видео, а когда поняли, что за рулем Серега – прислали ей ролик. Они также отметили, что артист находиться в городе Ровно. Об этом Ололо сообщила на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram/polina_lola
Рэпера Серегу заметили с незнакомкой
Скриншот с видео
"Яркий автомобиль Aston Martin привлек внимание ребят, которые проезжали мимо. На видео хорошо видно пассажирку на правом сидении, а еще непристегнутые ремни безопасности... Но я не об этом. Помогите решить задачку со звездочкой: 1. Если он с ней, с кем мои дети? 2. Если он, имея белорусский паспорт, заправляет полный бак на стратегической трассе Ровно – Сарны – Житковичи (Беларусь), в какой стране мои дети? 3. Если он игнорирует требование президента Украины о карантине и продолжает встречаться с людьми... Здоровы ли мои дети?" – написала Полина.
Машина Сереги
Скриншот с видео
Кроме того, бывшая жена Сереги попросила подписчиков отправлять ей фото и видео с артистом.
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram/polina_lola
"Я прошу внимания общественности к поступкам этого человека. Я прошу вас продолжать присылать мне фото и видеофиксацию. А еще я умоляю вас, если вам известно местонахождение моих детей, сообщите мне, пожалуйста", – подытожила Ололо.
Вчера мне прислали видео. На нем Пархоменко Сергей разъезжает на своём автомобиле по городу Ровно (Украина). Яркий автомобиль Aston Martin привлёк внимание, проезжающих мимо ребят. То самое авто, которое со всех сторон показано в интервью Анатолию Анатоличу (Зе интервьюер от 5.11.19). На видео хорошо видно пассажирку на правом сидении, а ещё непристегнутые ремни безопасности.... но я не об этом. Помогите решить задачку со звёздочкой: 1. Если Он с Ней, с кем МОИ ДЕТИ? 2. Если Он, имея белорусский паспорт, заправляет полный бак на стратегической трассе Рівне — Сарни — Житковичі (Білорусь)‼️, в какой стране МОИ ДЕТИ? 3. Если Он игнорирует требование Президента Украины о карантине и продолжает встречаться с людьми.. здоровы ли МОИ ДЕТИ? Я прошу внимания общественности к поступкам этого человека. Я прошу Вас продолжать присылать мне фото и видео фиксацию. А ещё я умоляю Вас, если Вам известно местонахождение моих детей, сообщите мне пожалуйста. @zelenskiy_official @olenazelenska_official @mykola_kuleba Прошу, МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!!
Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.
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