Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, которая заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона, опубликовала видео, на котором он сидел в машине вместе с незнакомкой.

Так, по словам Полины, случайных свидетелей привлек яркий автомобиль Aston Martin. Ребята решили зафиксировать его на видео, а когда поняли, что за рулем Серега – прислали ей ролик. Они также отметили, что артист находиться в городе Ровно. Об этом Ололо сообщила на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Полина Ололо с детьми Фото: instagram/polina_lola

Рэпера Серегу заметили с незнакомкой Скриншот с видео

"Яркий автомобиль Aston Martin привлек внимание ребят, которые проезжали мимо. На видео хорошо видно пассажирку на правом сидении, а еще непристегнутые ремни безопасности... Но я не об этом. Помогите решить задачку со звездочкой: 1. Если он с ней, с кем мои дети? 2. Если он, имея белорусский паспорт, заправляет полный бак на стратегической трассе Ровно – Сарны – Житковичи (Беларусь), в какой стране мои дети? 3. Если он игнорирует требование президента Украины о карантине и продолжает встречаться с людьми... Здоровы ли мои дети?" – написала Полина.

Машина Сереги Скриншот с видео

Кроме того, бывшая жена Сереги попросила подписчиков отправлять ей фото и видео с артистом.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram/polina_lola

"Я прошу внимания общественности к поступкам этого человека. Я прошу вас продолжать присылать мне фото и видеофиксацию. А еще я умоляю вас, если вам известно местонахождение моих детей, сообщите мне, пожалуйста", – подытожила Ололо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.

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