Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с черным крестом на руке: появились фото

В четверг, 23 мая, состоялась свадьба шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK). На торжество было приглашено множество звездных гостей. Бывшая жена Потапа Ирина Горовая тоже посетила мероприятие и появилась на нем с новым бойфрендом.

Для торжества экс-супруга Потапа выбрала длинное платье, которое демонстрировало ее тату в форме креста на руке.

Ирина Горовая Днепр Час

Новости Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских

Свадьба Потапа и Каменских Instagram

Потап и Настя Каменских Instagram

Ирина Горовая и Евгений Артюхов Instagram

Бывшую жену Потапа сопровождал ее новый бойфренд. Им оказался бизнесмен Евгений Артюхов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.

Появились видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.

Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.

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