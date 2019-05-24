Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с черным крестом на руке: появились фото

В четверг, 23 мая, состоялась свадьба шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK). На торжество было приглашено множество звездных гостей. Бывшая жена Потапа Ирина Горовая тоже посетила мероприятие и появилась на нем с новым бойфрендом.
Для торжества экс-супруга Потапа выбрала длинное платье, которое демонстрировало ее тату в форме креста на руке.
Ирина Горовая
Днепр Час
Свадьба Потапа и Каменских
Потап и Настя Каменских
Ирина Горовая и Евгений Артюхов
Бывшую жену Потапа сопровождал ее новый бойфренд. Им оказался бизнесмен Евгений Артюхов.
Пост-знакомство (так сказал мне написать мой контент-менеджер😅) ⠀ Тут могли бы быть 15 фактов обо мне (или ещё какая дичь), но зачем палить контору и раскрывать все карты сразу😆 ⠀ #тыжюрист (тут, к слову, по призванию, а не только образованию). ⠀ Я ну ооочень не люблю банальщину и стереотипы. Поэтому и в нашей компании #ASAGROUP мы стараемся быть нескучными юристами, решая скучные и сложные дела☝🏻 ⠀ Если тебя не драйвит что-то, то зачем это делать? ⠀ Помимо моего дела, меня драйвят многие штуки: публичные выступления, спонтанные трипы и интересные люди. Пробовать новое, не забывать старое важное и кайфовать от всего настоящего. Здесь и сейчас. ⠀ Каммон, гайз! Вы прочитаете про #успешныйуспех в других аккаунтах. В историях — занимательные бэкстейджи юриста, в ленте — полезный контент. ⠀ И закончу пост в моей любимой теме партнёрства: ⠀ Входя, думай о выходе (поэтому не отписывайся от Жени Артюхова😅✌🏻) ⠀ Всем крутых выходных!
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Появились видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.
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