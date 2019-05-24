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Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с черным крестом на руке: появились фото

1.2тЧитать материал на украинском

В четверг, 23 мая, состоялась свадьба шоумена Потапа (Алексей Потапенко) с певицей Настей Каменских (NK). На торжество было приглашено множество звездных гостей. Бывшая жена Потапа Ирина Горовая тоже посетила мероприятие и появилась на нем с новым бойфрендом.

Для торжества экс-супруга Потапа выбрала длинное платье, которое демонстрировало ее тату в форме креста на руке.

Ирина Горовая

Ирина Горовая

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Свадьба Потапа и Каменских

Свадьба Потапа и Каменских

Instagram

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Instagram

Ирина Горовая и Евгений Артюхов

Ирина Горовая и Евгений Артюхов

Instagram

Бывшую жену Потапа сопровождал ее новый бойфренд. Им оказался бизнесмен Евгений Артюхов.

Пост-знакомство (так сказал мне написать мой контент-менеджер😅) ⠀ Тут могли бы быть 15 фактов обо мне (или ещё какая дичь), но зачем палить контору и раскрывать все карты сразу😆 ⠀ #тыжюрист (тут, к слову, по призванию, а не только образованию). ⠀ Я ну ооочень не люблю банальщину и стереотипы. Поэтому и в нашей компании #ASAGROUP мы стараемся быть нескучными юристами, решая скучные и сложные дела☝🏻 ⠀ Если тебя не драйвит что-то, то зачем это делать? ⠀ Помимо моего дела, меня драйвят многие штуки: публичные выступления, спонтанные трипы и интересные люди. Пробовать новое, не забывать старое важное и кайфовать от всего настоящего. Здесь и сейчас. ⠀ Каммон, гайз! Вы прочитаете про #успешныйуспех в других аккаунтах. В историях — занимательные бэкстейджи юриста, в ленте — полезный контент. ⠀ И закончу пост в моей любимой теме партнёрства: ⠀ Входя, думай о выходе (поэтому не отписывайся от Жени Артюхова😅✌🏻) ⠀ Всем крутых выходных!

Публикация от Евгений Артюхов (@eugene_artyukhov)

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