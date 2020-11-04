Бывшая жена певца Олега Кензова: он избивал меня так, что я могла обмочиться

Юля Ухина Люди 21:17, 4.11.2020 Обновлено: 21:21, 4.11.2020

Экс-супруга украинского певца и телеведущего Олега Кензова Наталья Ермоленко, известная под псевдонимом Dj Мадонна, призналась, что в браке была жертвой домашнего насилия.

Так, по словам женщины, она несколько лет терпела побои артиста. Причиной такого неконтролируемого поведения Кезнова нередко была ревность. Такими подробностями Наталья поделилась в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это тварь. Все должны знать его истинное лицо, как он меня избивал... Мне было страшно, что он в какой-то момент меня убьет. Он избивал меня так, что я могла обмочиться", – рассказала женщина.

Наталья Ермоленко и Олег Кензов
Instagram Натальи Ермоленко

Как утверждает Наталья, впервые Кензов поднял на нее руку еще в начале их отношений – тогда они были на гастролях в Одессе. В тот вечер артист якобы был не в настроении, а по приезду в гостиницу набросился на возлюбленную и стал душить.

"Мы работали в Одессе. И как у артистов случается, подходит хозяин клубу: давайте посидим, суши, кальян, что хотите? Мы присели за стол, и он уже был недовольный чем-то... Потом приехали в гостиницу, он лег и начал говорить: "Ты меня не любишь, вот тебе надо такой, как тот хозяин, он богатый". Я в ответ: "Но я же с тобой". Я развернулась лежа и сказала: "Слушай, ты так меня достал"... Он повернулся и стал меня со всей силы душить. Он меня душил так, что я не знаю, как откинула его от себя", – призналась она.

Свадьба Олега Кензова и Натальи Ермоленко
viva.ua

Женщина добавила: однажды певец сломал ее личную почту, чтобы найти доказательства неверности. После закатил скандал и избил не только Наталью, но и ее старшего сына от первого брака.

"Говорил мне, что, мол, ты там писала своему парню бывшему, что ты его любишь. Я ему говорю: "Какая разница, что было до тебя? У меня дети есть, мужья были и в общем... Он меня катовал всю ночь, избивал. Это было до того, пока дети не встали в школу. Я сказала ему: "Пожалуйста, можешь уйти из квартиры?" После чего зашел мой старший сын и сказал: "Мам, господи, что эта сволочь от тебя хочет?". Олег услышал и начал избивать моего сына. В общем я не помню, как я его оттащила. И он ушел", – завила бывшая жена Кензова.

Наталья Ермоленко с сыновьями
Instagram Натальи Ермоленко

Наталья также подытожила, что долго не решалась придать огласке свою историю, потому что было стыдно, она не хотела травмировать детей.

"Это проблема домашнего насилия, во-первых, когда ты стесняешься. Во-вторых, когда у тебя добрые дети, потому что старший сын сказал мне: "Мам, прости его". И я его прощала", – поделилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-жена российского рэпера Bahh Tee (Бахтияра Алиева) Фаргана Гасанова раскрыла жуткие подробности брака с артистом. По словам девушки, возлюбленный неоднократно избивал ее и таскал по полу за волосы.

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