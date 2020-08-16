Бывшая жена Павлика высказалась о певце после скандала из-за смерти их сына

Бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева высказалась о нем после скандала в сети, который развернулся между ней и нынешней избранницей артиста Катериной Репяховой.

Так, ранее Созаева обвинила Репяхову в лицемерии из-за смерти сына Павлика, 21-летнего Павла, и призвала ее не позориться и не делать вид, что она скорбит. Также Созаева указала, что Павел терпеть не мог Катерину. После того, как в сети начали осуждать молодую жену Павлика и его самого, Лариса написала в Facebook новый пост, где высказалась о своем бывшем муже.

По словам Созаевой, несмотря на то, что Павел Павлик негативно относился к Репяховой, своего отца он любил, несмотря на то, что злился из-за его ухода с семьи. При этом женщина уточнила, что сын все же сумел простить своего отца.

Facebook Ларисы Созаевой

"Паша очень любил отца, злился, переживал и прощал. И старший сын Саша, и его дочь Кристинка, продолжают любить и поддерживать его", – высказалась Лариса.

Многие пользователи сети также осудили Виктора Павлика за то, что он выступает на концертах после трагической смерти своего онкобольного сына. Созаева заступилась за певца, объяснив, что концерты – его работа и попросила хейтеров больше не обсуждать этот вопрос.

"Самое важное для Виктора – это самореализация, работа и помощь своим детям! Поэтому работать ему необходимо. Не будем это больше обсуждать", – добавила она.

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