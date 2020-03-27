Бывшая супруга Льва Лещенко Алла Абдалова призналась, что делала четыре аборта от артиста. Она заявила, что поступала так в угоду карьере.

Женщина думала, что с рождением детей можно подождать, а ее супруг тоже не торопился становиться отцом, пишет "СтарХит".

Алла Абдалова и Лев Лещенко

"Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: "Ты меня любишь? Если да, то рожу". Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять залетела, снова спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то, вроде, поступай, как хочешь", — рассказала певица.

Лев Лещенко

Она поняла о том, какую ошибку совершила, когда уже было слишком поздно.

"Я мужу и рассказывать не стала, что у нас родился бы сын. Потом уже ходила на аборты, не советуясь. Однажды мне врач после операции сказала: "Алла, у тебя могли бы быть два отличных мальчика. Близнецы", — вспомнила Абдалова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Винокур резко высказался о госпитализации советского артиста Льва Лещенко с подозрением на коронавирус.

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