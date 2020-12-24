Бывшая "Мисс Мира" погибла под колесами автобуса: подробности

София Ковнир Люди 09:06, 24.12.2020 Обновлено: 09:06, 24.12.2020

22 декабря первая аргентинская "Мисс Мира" 81-летняя Норма Каппальи погибла в результате ДТП с автобусом. Ее доставили с тяжелыми травмами в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь модели.

Как выяснилось, за рулем автобуса, сбившем женщину, находился 28-летний водитель. Его имя пока неизвестно. На данный момент мужчину арестовали, а его транспортное средство конфисковали. Об этом сообщает издание La Nacion.

Племянница Каппальи подчеркнула, что модель умерла из-за травм в результате ДТП, а не по какой-либо другой причине. Также она добавила, что COVID-19 никак не повлиял на "Мисс Мира".

"Мисс Мира" погибла под колесами автобуса
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  • Напомним, Норма Глэдис Каппальи – аргентинская модель, выиграла конкурс "Мисс Мира 1960", представляя Аргентину. Она первая аргентинка, завоевавшая этот титул.

  • Конкурс прошел в Лондоне. В качестве приза она получила 500 фунтов и спортивную машину. После окончания полномочий в качестве "Мисс Мира" Каппальи работала моделью.

Аргентинская модель Норма Каппальи
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мюнхене скончалась 19-летняя голландская модель и "Юная Мисс Вселенная-2017" Лотте ван дер Зее.

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