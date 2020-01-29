Бывшая девушка Ильи Глинникова показала "секс"

Российская актриса Аглая Тарасова, которая ранее встречалась со звездой "Интернов" Ильей Глинниковым, опубликовала фотографию с призывом.

В своем Instagram-аккаунте девушка показала фотоснимок, на котором она предстала перед подписчиками в белой футболке, где справа на груди написано: "Никогда не упускай возможности заняться сексом или почитать книгу".

Как сообщалось ранее, несколько лет назад Илья Глинников рассказал историю о том, что после расставания с девушкой, ответившей отказом на его предложение о женитьбе, он пытался покончить жизнь самоубийством. Имя ее он так и не назвал, лишь указав на ее актерскую профессию. Примечательно, как раз в то время Глинников прекратил отношения с актрисой Аглаей Тарасовой.

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