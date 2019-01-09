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''Было ''звенящее'' состояние'': подруга умершей звезды ''Битвы экстрасенсов'' вспомнила их последнюю встречу

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Подруга внезапно умершей звезды проекта "Битва экстрасенсов" Дарьи Воскобоевой, участница 13 сезона шоу Фатима Хадуева рассказала об их последней встрече.

Хадуева отметила, что в последний раз вместе с Воскобоевой они ходили на премьеру популярного фильма. По ее словам, тогда уже экстрасенс чувствовала себя очень плохо, так как боролась с последней стадии рака, но скрывала это, пишет "СтарХит".

"Ее состояние уже было "звенящее". Есть еще одна проблема: ученые, медики, те, кто обладает способностями, очень часто сами запускают болезнь. Ей необходима была поддержка партнера рядом, а как раз после "Битвы" произошел психо-эмоциональный разрыв с мужем. Ей не на кого было опереться в самый сложный период, когда к ней было обращено внимание многомиллионной публики", – поделилась Фатима.

Фатима Хадуева

Фатима Хадуева

24СМИ

Хадуева пояснила, что в то время Дария также участвовала в съемках программы "Дневник экстрасенса", и это давалось ей достаточно тяжело.

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"Болезнь была уже в особой стадии. Дария – человек, который тогда пребывал в состоянии сильного надрыва", — подытожила медиум.

Дария Воскобоева

Дария Воскобоева

24СМИ

Напомним, звезда программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, которая неожиданно скончалась 6 января, длительное время страдала от онкологии, но до последнего держалась на виду. Ее коллеги и знакомые уверяют, женщина была на позитиве и несмотря на болезнь регулярно проводила мастер-классы и рабочие встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до смерти Дария Воскобоева опубликовала в сети подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем. Она расписала конкретные часы рождественских дней, когда люди могут не только поговорить, но даже получить необходимую помощь.

Тег
Битва экстрасенсов-17
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