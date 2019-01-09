''Было ''звенящее'' состояние'': подруга умершей звезды ''Битвы экстрасенсов'' вспомнила их последнюю встречу

Подруга внезапно умершей звезды проекта "Битва экстрасенсов" Дарьи Воскобоевой, участница 13 сезона шоу Фатима Хадуева рассказала об их последней встрече.

Хадуева отметила, что в последний раз вместе с Воскобоевой они ходили на премьеру популярного фильма. По ее словам, тогда уже экстрасенс чувствовала себя очень плохо, так как боролась с последней стадии рака, но скрывала это, пишет "СтарХит".

"Ее состояние уже было "звенящее". Есть еще одна проблема: ученые, медики, те, кто обладает способностями, очень часто сами запускают болезнь. Ей необходима была поддержка партнера рядом, а как раз после "Битвы" произошел психо-эмоциональный разрыв с мужем. Ей не на кого было опереться в самый сложный период, когда к ней было обращено внимание многомиллионной публики", – поделилась Фатима.

Фатима Хадуева 24СМИ

Хадуева пояснила, что в то время Дария также участвовала в съемках программы "Дневник экстрасенса", и это давалось ей достаточно тяжело.

"Болезнь была уже в особой стадии. Дария – человек, который тогда пребывал в состоянии сильного надрыва", — подытожила медиум.

Дария Воскобоева 24СМИ

Напомним, звезда программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, которая неожиданно скончалась 6 января, длительное время страдала от онкологии, но до последнего держалась на виду. Ее коллеги и знакомые уверяют, женщина была на позитиве и несмотря на болезнь регулярно проводила мастер-классы и рабочие встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до смерти Дария Воскобоева опубликовала в сети подробную инструкцию для общения с ангелом-хранителем. Она расписала конкретные часы рождественских дней, когда люди могут не только поговорить, но даже получить необходимую помощь.