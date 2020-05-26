"Было трудно дышать": победительница "Від пацанки до панянки" ужаснула историей о наркозависимости

Кристина Долматова Люди 10:05, 26.05.2020

Победительница популярного реалити-шоу "Від пацанки до панянки-4" Евгения Мазур до проекта четыре года страдала от наркозависимости.

Так, девушка начала принимать запрещенные вещества еще в 15 лет и с того времени постоянно увеличивала дозы. Иногда они были настолько большими, что Евгения не могла устоять на ногах. А однажды у Мазур даже случился передоз. Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Победительница "Від пацанки до панянки" Евгения Мазур
Фото: instagram/mongolo4ka_

"С детства тусила в компании наркозависимых людей, но до 15 лет как-то держалась. Впервые попробовала наркотики дома, от нечего делать. И с того момента понеслось. За полгода моя доза существенно возросла, так как от предыдущей я уже не получала такого удовольствия. Если вы думаете, что эйфорию ты чувствуешь постоянно, то это не так. Кайф очень быстро проходит. Через полгода я его уже не чувствовала, поэтому пришлось менять виды наркотиков, увеличивать дозы. Иногда они были настолько большими, что я не могла устоять на ногах. А однажды даже случился передоз. Это страшное ощущение у меня онемела половина головы, лилась из носа кровь и было трудно дышать", – призналась Евгения.

Евгения Мазур
Фото: instagram/pacanki_sliv5

Также Мазур добавила, что после проекта, куда она шла для того, чтобы избавиться от наркозависимости – она больше не употребляет. И даже добровольно прошла курс реабилитации.

Евгения Мазур
Фото: instagram/patsankapanyanka

"После проекта я добровольно прошла курс реабилитации, и сейчас не употребляю. Стараюсь редко приезжать в родную Винницу, чтобы не встречаться с бывшей компанией. У меня была ситуация, когда мы однажды увиделись, и первое, что они сделали, предложили дозу. Я тогда высказала все, что думаю, и ушла. Поэтому сейчас мне все-таки спокойнее в Киеве", – подытожила Мазур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале состоялся финал реалити-шоу "Від пацанки до панянки". Так, его победительницей стала Евгения Мазур.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кадровая политика Зеленского обнулит президентский рейтинг

"Будет ненавидеть": ветеран АТО назвал ошибку украинцев в скандале с Усиком и Ломаченко

Надевали противогаз, били и насиловали: в ГБР раскрыли подробности ЧП в полиции Кагарлыка

"Использовали схемы": подозреваемые в изнасиловании полицейские не проходили переаттестацию

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года