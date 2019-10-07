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7 октября • обновлено в 09:37
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"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером

2.4т Читать материал на украинском

Во время седьмого эфира шоу "Танців з зірками", в котором состоялся обмен партнерами, украинская ведущая Людмила Барбир и Евгений Кот завели зал своим сексуальным танцем.

Многие пользователи сети отметили, что им надоели "Пошлые танцы", а Барбир следует поработать над своей техникой. Видео разместили на официальной странице программы в Youtube.

Людмила Барбир и Евгений Кот

Людмила Барбир и Евгений Кот

Скриншот из видео

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Людмила Барбир и Евгений Кот

Людмила Барбир и Евгений Кот

Скриншот из видео

Людмила Барбир

Людмила Барбир

Скриншот из видео

"Эта пара просто секс. Глаз не оторвать! На танец дальше не смотрела", "Секс да, но техника то где? Хотя ранее танцы Люди были очень даже на уровне", "Было очень горячо", "Надоели пошлые танцы", "Очень страстный номер", - пишут в сети.

"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером
"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером
"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером
"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером
"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером
"Было очень горячо!" Звезды "Танців з зірками" завели сеть сексуальным номером

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время шестого эфира шоу "Танці з зірками" актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот взбудоражили зрителей сексуальным танцем. Они исполнили Джаз под песню "Cell block tango", которая является саундтреком к фильму "Чикаго".

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Тема
Танцы со звездами
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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