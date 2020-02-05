"Были в душе": звезда "Интернов" рассказал, как признался друзьям, что он гей

Актер Один Байрон, более известный как Фил Ричардс в сериале "Интерны", рассказал, как признался своим российским друзьям, что он гей.

Об этом артист рассказал в эфире YouTube-шоу Карена Шаиняна.

Один Байрон inosmi.ru

Так, по словам Байрона, для признания он выбрал не самый подходящий момент.

"Это был 2006 год. Выбрал самый неподходящий момент: мы все были в душе вместе и, конечно, парни начинают шутить друг с другом о девушках. И все голые, в душе... Сначала не понимали, что это, потому что никто так прямо не говорил такие слова. Может быть, день кто-то был ошеломлен после этого, но все прошло... Мы настолько сдружились потом", – вспоминает актер.

Один Байрон кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак спровоцировала скандал в сети из-за нового интервью с геями. Так, героями нового выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" стали шесть известных геев, которые не скрывают свою ориентацию.

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