Были Незлобин и Светлаков: стало известно о тайных переговорах звезд КВН в Киеве

Российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги Смеха" в России.

Как говорится в сообщении Telegram-канала, у Светлакова и Незлобина состоялись переговоры с их старым другом Наумом Барулей, который отвечает в "Лиге Смеха" за финансы. Также в переговорах принял участие бывший главный редактор КВН, а теперь "Лиги Смеха" Андрей Чавурин.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин Cosmopolitam

По сообщениям, комики провели в Киеве не один, а несколько дней.

"Они провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги смеха" в Российской федерации, которая будет запущена на телеканале ТНТ", - пишет Telegram-канал.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин Lenta.ru

Впрочем, сообщается, что переговоры пока что ни к чему конкретному не привели, и вскоре могут состояться повторные встречи.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин Rutube

Напомним, что в 2009 году в рамках шоу "Прожекторперисхилтон" Сергей Светлаков предложил забрать у Украины Крым, после чего Ургант ему заявил, что "Крым и так наш".

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