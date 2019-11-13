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13 ноября • обновлено в 17:02
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Были Незлобин и Светлаков: стало известно о тайных переговорах звезд КВН в Киеве

2.4т
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Российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги Смеха" в России.

Как говорится в сообщении Telegram-канала, у Светлакова и Незлобина состоялись переговоры с их старым другом Наумом Барулей, который отвечает в "Лиге Смеха" за финансы. Также в переговорах принял участие бывший главный редактор КВН, а теперь "Лиги Смеха" Андрей Чавурин.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Cosmopolitam

По сообщениям, комики провели в Киеве не один, а несколько дней.

"Они провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги смеха" в Российской федерации, которая будет запущена на телеканале ТНТ", - пишет Telegram-канал.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Lenta.ru

Впрочем, сообщается, что переговоры пока что ни к чему конкретному не привели, и вскоре могут состояться повторные встречи.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Сергей Светлаков и Александр Незлобин

Rutube

Напомним, что в 2009 году в рамках шоу "Прожекторперисхилтон" Сергей Светлаков предложил забрать у Украины Крым, после чего Ургант ему заявил, что "Крым и так наш".

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Персона
Сергей Светлаков
Место
Украина
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Бегом нацисты отлавливать кого обосратели приказали)))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Не надо ломить огромную цену. А то Светлаков с обиды пообещает вернуть юг Украины до Одессы.
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