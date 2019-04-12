Были друзья, стали враги: как Зеленский и Манжосов играли в КВН

Вчера, 11 апреля друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского, сооснователь студии "Квартал 95" Денис Манжосов хотел дать пресс-конференцию и рассказать о бывшем коллеге, но ушел с мероприятия еще до его начала.

Перед несостоявшейся конференцией один из участников "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что причиной такого поведения является желание "заработать на предвыборной борьбе". OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть совместные выступления Зеленского и Манжосова в КВН.

Денис Манжосов ушел из "Квартала" в 2013 году. Сам Зеленский тогда заявил, что его коллега хочет "искать себя". Но, слухи, которые появились после этого гласили о том, что в коллективе произошел раздор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в эфире "Прямого" Манжосов объяснил свое внезапное исчезновение. Он также рассказал, что не собирается говорить гадости о друзьях детства. Кроме того, актер заявил, что не поддерживает Владимира Зеленского, как кандидата в президенты Украины.

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