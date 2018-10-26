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"Была назначена свадьба": внук Ступки поделился неприятной историей об экс-возлюбленной

1.6тЧитать материал на украинском

Украинский актер, внук знаменитого Богдана Ступки Дмитрий поделился печальной историей о своих отношениях с бывшей девушкой.

Так, в интервью для портала Вести артист рассказал, что всегда хотел семью, но его экс-возлюбленная была к этому не готова.

"Она мне говорила, что я бедный актер - откуда у меня будут деньги на памперсы и все остальное? Вот мы и расстались. Я довольно долго переживал эту ситуацию, потому что у нас уже и свадьба была назначена, а она раз - и все. Вот такая, значит, была любовь",- прокомментировал Ступка.

"Была назначена свадьба": внук Ступки поделился неприятной историей об экс-возлюбленной
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Напомним, что Дмитрий Ступка женился на своей новой возлюбленной, телеведущей Полине Логуновой 11 марта 2016 года. Праздновать радостное событие пара отправилась в столичный ресторан Николая Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой украинский актер Дмитрий Ступка, ранее рассказывал о своих длительных отношениях, которые закончились крахом из-за недобросовестности его девушки, на которую он потратил 65 тысяч долларов.

Персона
Дмитрий Ступка
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