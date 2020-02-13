"Был пьян": Кошевой из "Квартала" сделал странное признание о женитьбе

Звезда студии "Квартал 95" и ведущий "Лиги смеха" Евгений Кошевой накануне Дня Валентина рассказал, как сделал предложение своей супруге Ксении.

Так, по словам звезды, он предложил будущей жене пожениться, будучи в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили на официальной странице "Квартала" в Instagram.

Евгений Кошевой с женой ТСН

"Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались. Я – довольно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: "Давай поженимся". А Ксюша взяла и сразу ответила: "А давай", – поделился Евгений.

Также артист отметил, что, несмотря на нестандартные для ситуации условия, для Ксении предложение не стало неожиданностью.

"По правде, все к этому уже шло, никаких сюрпризов ни для кого не было", – подчеркнул он.

Евгений и Ксения Кошевые Instagram @kvartal95official

Отметим, что Евгений и Ксения Кошевые более 12 лет живут вместе, супруги воспитывает двоих дочек Варвару и Серафиму.

Евгений и Ксения Кошевые Instagram @kvartal95official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой снял трогательное поздравление своей жене по случаю годовщины их свадьбы, в котором рассказал о лучших ее чертах.

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