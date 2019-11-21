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21 ноября • обновлено в 10:37
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Был ли секс? Вскрылся обман со скандальной порно-сценой Асмус

2.5т
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Для съемок нашумевшей эротической сцены с российской актрисой Кристиной Асмус в фильме "Текст" использовались специальные тонкие накладки, поэтому актеры даже не касались друг друга.

Секрет раскрыла продюсер Ольга Леснова в эфире Пятого канала.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

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Как говорит Леснова, накладки совпадают с цветом кожи актеров. Более того, для того, чтобы они выглядели натурально, на них рисуют части тела.

"Очевидно, что в этой сцене у Кристины Асмус есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела", - говорит продюсер.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

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Ранее российская актриса Кристина Асмус призналась, что ожидала подобной реакции на фильм, когда принимала решение о съемках.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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