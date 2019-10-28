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28 октября • обновлено в 17:07
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Был ли нарушен протокол? Появился детальный разбор образа Зеленской у императора Японии

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Во время приема у императора Японии Нарухито первая леди Украины Елена Зеленская появилась в длинном желтом платье, которое жестко раскритиковали в сети.

Марта Госовская, которая много лет работала переводчицей на официальных правительственных встречах с представителями Великобритании, Японии и Нидерландов, рассказала нарушила ли первая леди Украины королевский протокол, пишет "ELLE".

Елена и Владимир Зеленские в Японии

Елена и Владимир Зеленские в Японии

instagram/olenazelenska_official

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Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские

Офис президента Украины

По словам переводчицы правил существует множество: место размещения броши на груди, длина ногтей на руках, интенсивность духов, глубина книксен и угол наклона при поклоне - все строго регламентировано.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

instagram/olenazelenska_official

Цветов, которые могут "оскорбить" императора на сегодняшний день нет.

"Японский протокол имеет классификацию всех цветов и орнаментов кимоно. И вот здесь уже есть строгие правила и требования. Именно на кимоно, которое, конечно же, вряд ли кто-то из иностранцев наденет на прием к императорскому двору, не рекомендуют выбирать принт и вышивку хризантем, белый цвет и оттенок коричнево-желтого", - заявила Госовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский выбрал неожиданный образ на встречу к императору. На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tie.

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Персона
Елена Зеленская
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
просто на вішалі висів мішок та й по тому весь розклад показу мод в Японіїї від зєлєні
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