"Был безудержным в сексе": экс-любовница Линдеманна рассказала, как отдала его Лободе

Бывшая любовница солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна Анна рассказала, как Светлана Лобода увела у нее певца.

Так, в интервью "7 дней" девушка призналась, что четыре года встречалась с Тиллем, сопровождая его на гастролях.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн Вокруг ТВ

"Конечно, Тилль не предлагал мне переехать к нему в Германию и варить его любимые русские борщи. Я стала ездить с ним на гастроли по всему миру, и это было похоже на какой-то бесконечный праздник, чаще всего на Хэллоуин! Он был безудержным в сексе и еще более безудержным в баре… Иногда это очень мешало работе. Однажды я не могла добудиться его после безумной ночи, он просто отказывался вставать за час до саундчека. Организаторы срывались на мне, потому что я была единственной из всего коллектива, кто был "в себе". Тилль никогда не оправдывался за такое поведение, и ему всегда все сходило с рук. Потому что он лучший в мире музыкант и потрясающий мужик", - говорит Анна.

Тилль Линдеманн iz.ru

Однако она не была единственной девушкой артиста - паралелльно с ней он встречался и с другими.

"Он не был женат, но в Берлине у него была постоянная девушка Конечно, я не могла повесить на него камеру гоу-про и отслеживать все, чем он занимается без меня. Но Тилль и не скрывал, что одной подруги ему всегда мало, но он готов любить каждую из них, как умеет", - добавила девушка.

Тилль Линдеманн 24 СМИ

Также Анна рассказала и о знакомстве Тилля со Светланой Лободой:

"На том фестивале мы были вместе. После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим. Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что "Лобода увела у меня любимого" или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось".

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн Hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно певица Светлана Лобода опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann. Это вызвало много вопросов у поклонников.

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