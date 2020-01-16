"Быдло начнет рожать": Водонаева разгромила послание Путина россиянам

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева прокомментировала послание президента России Владимира Путина.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала пост, в котором высказалась о программе материнского капитала.

Алена Водонаева Instagram @alenavodonaeva

"Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента – проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян", – пишет Водонаева.

"Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слез на нее не взглянешь...", – добавила звезда.

Алена Водонаева Instagram @alenavodonaeva

Отметим, что, согласно посланию Путина, программу материнского капитала продлят. Также президент выступил с инициативой внести выплаты на детей до семи лет и обеспечить школьников бесплатным горячим питанием с 1-го по 4-й класс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.

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