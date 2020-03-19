"Танцы на костях": российскую певицу разнесли за песню о коронавирусе

Российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, выпустила песню про коронавирус. Так, она получила название "Пандемия".

Трек, который звезда опубликовала в своем официальном YouTube-канале, вызвал жаркие споры в сети. В нем рассказывается о том, как девушка влюбилась в молодого человека, зараженного коронавирусом (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Бьянка Фото: teleprogramma.pro

"Мама-миа, пандемия. Заграницу выехать не могу. Я влюбилась, как в первый раз, но у него коронавирус", – поет Бьянка.

Бьянка Фото: instagram/biankarnb

"Если честно – ужасно", "Горько то, что этот вирус разрушил не одну человеческую жизнь. И несмотря на это некоторые пиарятся на горе людей", "Дичь, не осталось ничего святого в людях", "Испанский стыд", "В комментариях все е**нулись? Люди болеют и умирают, а вам танцы на костях заходят на ура", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня оскандалилась заявлением о коронавирусе.

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