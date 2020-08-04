Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной

Российские СМИ заподозрили телеведущую реалити "Дом-2" Ольгу Бузову в романе с женатым мужчиной и своим продюсером Арамом Ананяном, известным как Арам Арчер.

Их часто раньше замечали во время нерабочих встреч: например, в санатории в Подмосковье или в ресторане в Барселоне, пишет "Экспресс-газета".

После слухов о романе с продюсером, певица начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. В их искреннюю любовь мало кто верил, даже друзья ведущей считали, что ему нужны только деньги и пиар. По информации издания, Давид наконец смог закрыть все свои долги.

Давид Манукян с Ольгой Бузовой Экспресс-газета

Как пишет СМИ, все чаще артистку начали снова видить в компании 43-летнего Ананяна. Они присутствовали вместе на юбилее солиста российской группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова.

Фото: instagram.com/aram_archer Арам Арчер и Ольга Бузова

Отметим, Арам Ананян официально женат и воспитывает двоих детей. Компанию Archer Music Production основал более 10 лет назад. В числе его клиентов, кроме Бузовой, Artik&Asti, Ирсон и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший мэр столицы Ингушетии (Россия) Беслан Цечоев назвал Ольгу Бузову позором страны за то, что она поддержала ЛГБТ-сообщество и однополые браки.