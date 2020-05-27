Бузову заподозрили в романе с экс-депутатом Госдумы, скрывающимся за рубежом
РосСМИ сообщают, что в начале нулевых за российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ухаживал тогдашний депутат Госдумы Алексей Митрофанов, который сейчас скрывается от правосудия за рубежом.
Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказала журналистка Ирина Барышева.
Как отметила Барышева, тогда Бузова и Митрофанов много времени проводили вместе, и не скрывали своих чувств. К примеру, на одном из мероприятий депутат страстно обнимал звезду.
"Раскопала у себя в архиве интересные фотки. Когда Бузова еще с Митрофановым тусовалась, причем официально. Я их снимала на какой-то "тусе", – рассказала журналистка.
Как пишет издание, на архивных кадрах Ольгу не узнать, тогда она еще была яркой блондинкой и носила очки. На фото "одна рука депутата на талии Бузовой, другая держит рюмашку водки".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчина, захвативший заложников в московском банке, требовал встречи с российской певицей Ольгой Бузовой.