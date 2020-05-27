Бузову заподозрили в романе с экс-депутатом Госдумы, скрывающимся за рубежом

РосСМИ сообщают, что в начале нулевых за российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ухаживал тогдашний депутат Госдумы Алексей Митрофанов, который сейчас скрывается от правосудия за рубежом.

Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказала журналистка Ирина Барышева.

Ольга Бузова gazeta.ru

Как отметила Барышева, тогда Бузова и Митрофанов много времени проводили вместе, и не скрывали своих чувств. К примеру, на одном из мероприятий депутат страстно обнимал звезду.

"Раскопала у себя в архиве интересные фотки. Когда Бузова еще с Митрофановым тусовалась, причем официально. Я их снимала на какой-то "тусе", – рассказала журналистка.

Алексей Митрофанов и Ольга Бузова kp.ru

Как пишет издание, на архивных кадрах Ольгу не узнать, тогда она еще была яркой блондинкой и носила очки. На фото "одна рука депутата на талии Бузовой, другая держит рюмашку водки".

Алексей Митрофанов и Ольга Бузова vladtime.ru

Алексей Митрофанов и Ольга Бузова vokrug.tv

Алексей Митрофанов и Ольга Бузова vovet.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчина, захвативший заложников в московском банке, требовал встречи с российской певицей Ольгой Бузовой.

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