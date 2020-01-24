"Что с лицом? Ужас": Бузову разгромили за внешний вид

Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова взбудоражила поклонников свои внешним видом.

Так, артистка поделилась видео на личной странице в Instagram. На нем она позировала без привычных фильтров, которые визуально сглаживают кожу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Ольга Бузова Скриншот с видео

Ольга Бузова Скриншот с видео

"Я ничего не боюсь... почти. А чего боишься ты?" – написала Бузова.

Ольга Бузова Скриншот с видео

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они начали спрашивать "что Бузовой с лицом" и писать, что "она старая и некрасивая".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию, будто скандальная певица Ольга Бузова – беременна.

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