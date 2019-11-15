Бузова собралась на Евровидение: в Госдуме посмеялись над замашками певицы

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст не допустит одиозную певицу Ольгу Бузову на Евровидение.

Такое мнение после самоуверенного заявления артистки о будущем участии в песенном конкурсе выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян, передает "Дни.ру".

"В 2020 году Евровидение Ольге Бузовой не светит. Я уверен, что Константин Эрнст пошлет на конкурс Панайотова с Киркоровым. Эрнст просто не подпустит Бузову к Евровидению", – сказал эксперт.

Ольга Бузова собралась на Евровидение instagram/buzova86

По его словам, сейчас путь артистки на международный песенный конкурс закрыт. А возможность побороться за шанс на участие у нее может появиться не раньше 2021 года, когда вещателем станет "Россия 1".

"В 2021 году у нее появятся все шансы представить Россию на Евровидении, когда все перейдет в руки к Олегу Добродееву. Однако там ей уже придется бороться в нешуточной битве с народной кандидаткой Викторией Черенцовой. Я очень жду музыкальный баттл Бузова vs Черенцова. Это будет эпично", – пошутил Манукян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября стало известно, что Бузова на одном из своих концертов объявила о будущем участии в песенном конкурсе. Ее объявление со сцены развеселило пользователей сети. Как известно, певицу часто троллят за ее певческие таланты. Особенно на фоне того, что на концертах она часто забывает открывать рот под фонограмму.

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