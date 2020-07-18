Бузова разделась для Playboy: горячее фото

Российская телеведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова разделась для нового выпуска мужского журнала Playboy.

Обнаженное фото на обложке глянца она показала на своей странице в Instagram.

"Вот она я и моя четвертая обложка для Playboy Russia", – прокомментировала публикацию телеведущая.

До этого Бузова становилась лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами "Дома-2" Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

Бузова разделась для Playboy Ольга Бузова в Instagram

Как писал OBOZREVATEL ранее, российская телеведущая Ольга Бузова попала в скандал из-за того, что вышла пьяная в эфир реалити "Дом-2".