Бузова потеряла 19 млн из-за неудачного бизнеса: подробности

Ресторан телеведущей реалити "Дом-2" Ольги Бузовой "Бузфуд", по налоговому отчету за 2019 год, закрылся с минусом 19 млн рублей (7 млн гривен).

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Так, два года назад певица открыла сеть ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. В проект Бузова вложила 10 млн рублей (3,7 млн гривен).

Через год после открытия заведения начали приносить убытки. Весной 2020 года появилась информация, что один из ресторанов Бузовой закрыли из-за неуплаты налогов. Теперь выяснилось, что звезда потеряла 19 млн рублей.

Бузова в одном из своих ресторанов vokrug.tv

Отметим, что это уже не первый неудачный опыт певицы в сфере бизнеса. В 2011 году певица заключила контракт с итальянской маркой C&C. Однако после выпуска линейки C&C by Olga Buzova, которая появилась в 40 магазинах, продажи бренда не выросли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ заподозрили Ольгу Бузову в романе с женатым мужчиной и продюсером Арамом Ананян, известным как Арам Арчер.