Главная Новости
30 марта • обновлено в 19:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Бузова обозвала россиян дегенератами: что стало причиной

Читать материал на украинском

Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова жестко наехала на россиян, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились на шашлыки, не думая об угрозе коронавируса.

Так, по словам звезды, она рада, что в Москве наконец-то ввели карантин. Ведь, по ее мнению, по-другому до людей бы не дошло. Об этом Бузова заявила на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональное видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: vesti.ua

"Вы знаете, сегодня я даже плакала, хотя говорю: нужно не паниковать. Мне страшно! И я безумно рада, что наконец-то в Москве ввели карантин. Потому что некоторые дегенераты не поняли, что шашлыки нельзя жарить, что нельзя без острой надобности выходить из дома. Видимо, по-другому люди просто не понимают", – сказала Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
карантин Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги