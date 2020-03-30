Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова жестко наехала на россиян, которые вместо соблюдения режима самоизоляции отправились на шашлыки, не думая об угрозе коронавируса.

Так, по словам звезды, она рада, что в Москве наконец-то ввели карантин. Ведь, по ее мнению, по-другому до людей бы не дошло. Об этом Бузова заявила на своей странице в Instagram, опубликовав эмоциональное видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова Фото: vesti.ua

"Вы знаете, сегодня я даже плакала, хотя говорю: нужно не паниковать. Мне страшно! И я безумно рада, что наконец-то в Москве ввели карантин. Потому что некоторые дегенераты не поняли, что шашлыки нельзя жарить, что нельзя без острой надобности выходить из дома. Видимо, по-другому люди просто не понимают", – сказала Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

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