Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свой конфликт с блогершей Идой Галич.

Так, по словам звезды, девушка уже более двух лет ходит по радиостанциям и "хейтит" ее за то, что она якобы отказалась ей давать интервью во время премии "Новое Радио". Бузова отметила, что не понимает такого поведения Галич, ведь после того случая они нормально общались. Об этом артистка заявила в YouTube-шоу "Алена, блин!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова Скриншот с видео

"Эта женщина всем говорит о том, как я отвратительно с ней поступила. Мне сначала было непонятно, потому что после этого мы прекрасно общались. И когда я восстановила хронологию событий, мне стало даже смешно. Потому что приходить и доказывать свинье, что она свинья – ну это бред. Я вспомнила, что была ведущей на этой премии и, в принципе, я не могла тогда сказать, что у меня нет голоса, как она всем говорит. На видео, которое Ида выставила, я показываю, что меня нужно припудрить. Я не отказываю в интервью", – сказала Бузова.

Ольга Бузова и Ида Галич Фото: starhit.ru

Также телеведущая добавила, что считает: Галич хайпует на ее имени, поэтому и перевирает факты.

Ида Галич и Ольга Бузова

"Взрослые все люди. Если что-то не понравилось, подойди ко мне и скажи: "Оль, а почему ты тогда отказала мне в интервью, а сейчас снимаешь со мной влог?" А вместо этого перевирать факты и выставлять меня в нелестном свете – это некорректно. И опять-таки, это называется хайп", – подытожила Бузова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак высмеяли после интервью с Идой Галич.

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