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Бузова напугала поклонников синяками: что произошло

1.7тЧитать материал на украинском

Скандальная российская звезда Ольга Бузова, котораяранее приобрела дорогостоящее жилье в элитном районе Москвы, озадачила поклонников синяками.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала фолловерам травмированные ноги после концертов.

"Успех – это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели. И это того стоит", – призналась Бузова.

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Поклонники в комментариях были взволнованы травмами певицы, хотя и не обошлось без колкостей и двузначных намеков.

"Как мне жалко твои колени", "Не падай", "После танцев? Как вы так убили свои колени", "Аккуратней", "Выздоравливай", "Прыгнула в толпу", "Оля. Да мне даже смотреть больно на твои колени. Жалко тебя", – написали поклонники.

Бузова напугала поклонников синяками: что произошло
Бузова напугала поклонников синяками: что произошло
Бузова напугала поклонников синяками: что произошло
Бузова напугала поклонников синяками: что произошло
Бузова напугала поклонников синяками: что произошло
Бузова напугала поклонников синяками: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно телеведущая Ксения Собчак показала квартиру, в которой проживала Бузова. Светская львица раскритиковала жилье певицы, заявив, что оно находится в "ж*пе Москвы".

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Instagram @buzova86

После этого в СМИ появилась информация, что Бузова приобрела квартиру в элитном московском ЖК "Долина Сетунь", стоимость которой составляет почти миллион долларов.

Концерты певицы, на которых она выкладывается по полной под фонограмму, часто критикуют за безвкусицу и вульгарность. Одно из выступлений закончилось для Бузовой плохо. Ее вывели под руки со сцены из-за большой нагрузки.

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Персона
Ольга Бузова
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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