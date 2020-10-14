Бужинская – об артистах в политике: каждый должен заниматься своим делом

Obozrevatel Люди 10:57, 14.10.2020 Обновлено: 11:08, 14.10.2020

Украинская певица Екатерина Бужинская высказалась об артистах, которые решили уйти в политику.

На странице в Facebook знаменитость опубликовала пост, в котором обратилась к звездным коллегам и поинтересовалась, с какой целью они это делают. Знаменитость отметила, что каждый должен заниматься своим делом, а управлять страной стоит профессионалам.

"Сижу и думаю, зачем все "лезут" в политику?! Коллеги, артисты зачем? Неужели так хочется государственных денег? Вам Господь дал талант и миссию дарить людям радость и искусство! Я считаю, каждый должен заниматься своим делом! Хочется верить, что наступит время, когда каждый будет на своем месте и во всех сферах будут работать профессионалы! А как считаете вы?" – высказалась певица в соцсети.

Екатерина Бужинская высказалась об артистах, которые решили уйти в политику.

Поклонники Бужинской поддержали ее мнение. В комментариях к посту фанаты отметили, что после того, как кумиры заявили о себе как о кандидатах в депутаты, они не только разочаровали поклонников, но и потеряли любовь публики.

"Как этот бардак уже достал, когда уже будет что-то налаживаться в нашей стране", "Поддерживаю каждое ваше слово, Катя!", "Абсолютно с вами солидарна. Очень обидно наблюдать, как твой любимый артист или артистка "пачкаются" и перестают быть любимыми", – писали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик сделал неоднозначный намек на уход в политику.

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