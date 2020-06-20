Бужинская о посещении Крыма, политических амбициях и о личном. Эксклюзивное интервью

Украинская певица Екатерина Бужинская имеет немалые амбиции в политике, однако ее интересует не просто украинская политика, а судьба Украины, которую она готова представлять в Европе. По ее словам, важно помогать государству, в частности детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, не словами, а делом. Певица активно занимается оздоровлением детей и их культурным развитием. Несмотря на то, что мама Бужинской живет в Крыму, артистка не была на оккупированной территории пять лет. Также звезда рассказала, что не общается с российскими коллегами.

О различиях карантина в Болгарии и в Украине, о секретных места для путешествий по родине и об успехах детей, певица рассказала в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

О карантине в Болгарии: различия с Украиной

– Екатерина, расскажите, где вы провели первые месяцы карантина? Ведь мы знаем, что до пандемии вы жили на две страны: Украину и родину мужа Димитара Болгарию.

– Наш карантин проходит в Болгарии. Первые месяцы карантина мы все были в странном состоянии, ведь не знали, насколько долго это затянется. Вот так и я, приехав в Болгарию, осталась здесь на долгое время.

– Как карантин проходит в Болгарии, много там случаев COVID-19?

– В Болгарии все организовано на высшем уровне. Люди законопослушны. Здесь очень быстро справились с большим количеством больных коронавирусом. Сейчас минимум заболеваемости, поэтому карантин почти сняли. Такого не было, чтобы кто-то ходил без маски, как в Украине. Здесь высокие штрафы, потому нарушителей не было.

– Как Болгария выходит из карантина?

– Было все правильно устроено. Например, парки были открыты через некоторое время. Дорожки в них были огорожены лентами. Идти можно было только в одну сторону, а возвращаться совсем другой дорогой. То есть, дистанция 2-3 метра всегда сохранялась и посетителям таких мест было нечего бояться. Так было и в других местах, где удалось предотвратить скопление людей.

О детях на карантине: дистанционное образование и украинские песни

– Расскажите немного о детях. Аленка овладела дистанционным обучением?

– Да, Лена (старшая дочь Екатерины, – ред.) занималась онлайн и закончила шестой класс. Но я вам честно скажу, как мама, я не очень рада этому онлайн-обучению. Когда педагог рядом, то ребенок гораздо лучше усваивает материал, чем дистанционно. Однако другого выхода не было.

Екатерина с дочкой Леночкой

– Катя и Дима наслаждаются детством или уже проходят какие-то дошкольные занятие Сколько языков знают дети?

– Младшие знают украинский, болгарский, русский. Активно учат буквы и цифры. Они очень живые, творческие и артистичные. Интересно, что они очень чисто поют и имеют мощные голоса.

– Удалось больше времени уделять детям?

– Мы занимались в основном детьми. Ежедневно делали зарядку, значительное внимание уделяли их развитию, было много интересных задач, я им много читала. Мы изучили много украинских песен с детьми. Наконец я себя начала чувствовать мамой! Мне не нужно было спешить и куда-то ехать. Карантин прошел вместе с детьми.

Екатерина с двойней Димой и Катей

– То есть дети получили благодаря карантину "круглосуточную" маму?

– Да, я вот вспомнила случай. До карантина я часто ездила на гастроли. Каждый раз, когда я собирала "гастрольный чемодан", младшие дети Катя и Митя (двойняшки, которым три с половиной года, – ред.) залезали туда и требовали, чтобы я их взяла с собой. Так вот, дети совсем забыли об этом чемодане, а я все-таки надеюсь, что концерты вернутся в мою жизнь.

О творчестве в период карантина: новый клип и отсутствие концертов

– Кстати, как карантин отразился на вашем творчестве? Многие звезды жалуются на отсутствие концертной деятельности, но вам эта ситуация не помешала презентовать на днях яркий клип, в котором можно увидеть Доминикану и другие туристические локации?

– Да, новый клип на песню "Хит этого лета" охватывает три страны. Мы начали снимать в январе в Доминикане. Артисты моего балета отсняли часть материала в Украине, а я уже делала досъемки в Софии, Болгария. Однако, я уверена, что те, кто не знают о съемках в трех странах, даже этого не заметят (смеется – ред.). Конечно, Доминикана – это яркая страна, поэтому и настроение должно быть соответствующее. Вообще эта песня – это эксперимент, ведь так я еще не пела, попыталась привнести что-то новое.

– А это правда, что вы выступили режиссером этого клипа?

– Да, это уже второй мой опыт. Дебют состоялся в клипе "Ты один на миллион", который мы снимали на Амальфи в Италии.

– Расскажите, как вам живется без концертов и гастролей?

– Как и все артисты, я ужасно соскучилась по живому общению с моим зрителем. Онлайн – это немного другое. Я хочу видеть эмоции, глаза и слышать аплодисменты вживую. Надеюсь, что уже совсем скоро я окажусь на своем месте – на сцене!

выступление Кати Бужинской

– Звезды, артисты жалуются на отсутствие концертов, и их можно понять, каково ваше мнение по этому поводу. Или не время сейчас для большого скопления людей в одном месте?

– Сейчас самое главное – человеческое здоровье! Конечно, я уже соскучилась по сцене и хочу, чтобы концерты были. Но нужно подождать, чтобы мы смогли встречаться на концертах спокойно, без боязни.

– Вы согласны с утверждением, что пандемия позволила людям больше времени проводить с семьей, а у звезд появилось время на творчество: множество времени на запись альбомов, поиск материала и съемку клипов?

– Здесь не все так однозначно, ведь на запись песен и съемки клипов нужны деньги. Концертная деятельность – это был фактически единственный источник дохода для артистов. Поэтому, когда она закончилась, финансовая ситуация ухудшилась. Все, что я зарабатываю, я вкладываю в творчество. У меня нет спонсора, нет людей, которые могли бы помочь финансово. Для меня пандемия стала финансовым ударом, ведь я не только обеспечиваю себя, но еще и свой коллектив.

съемки клипа в Доминикане

– Скажите, Екатерина, ударил ли карантин по вашему финансовому благосостоянию?

– Конечно, я многодетная мама, мне нужно кормить семью, оплачивать няню, а еще ведь артисту надо всегда выглядеть отлично. Поэтому скрывать не буду, положение не из легких.

Об Украине и политическом будущем: мечты о Европарламенте и помощь детям

– Я знаю, что вы аполитичный человек, однако скажите, нравится вам нынешняя политическая ситуация в Украине?

– Когда я имела неосторожность прокомментировать одну острую политическую ситуацию в Украине, тогда я попала в какой-то ужас. Тысячи хейтеров, атаки ботов. После этого я взяла за правило не комментировать политику. Главное, что я должен сказать, я патриот, я люблю Украину. Я вижу проевропейский курс страны. Мне хочется, чтобы в Украине были хорошие дороги, чтобы люди знали, что у них всегда будет работа и кусок хлеба. Это самое главное.

– Предлагали ли вам когда-то прийти в Раду или стать советником кого-то из политиков?

– Меня приглашали в политическую гонку, если можно так сказать, я ведь имею безупречную репутацию. Уже семь лет я являюсь президентом благотворительного фонда "Чистые сердцем", который инициировал проект "Книга добра". Я проводила масштабный проект "Дети за мир во всем мире". Однако пока я не увидела той партии, в которой я хотела бы быть и могла бы быть полезной. Возможно это все еще будет в будущем.

– Какая ваша мечта, если брать политическое пространство?

– Я мечтаю представлять интересы культуры, Украині в Европарламенте. Но вообще, я уверена, что мое место на сцене, хотя все может быть, кто знает ...

– Вы, кстати, являетесь единственной украинской артисткой, которая побывала на аудиенции у папы Римского в Ватикане, где вместе с детьми а капелла исполнили гимн "Дети за мир во всем мире". Также вы побывали и выступили в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте. Хоть об это мало говорят, но получается, что вы мощный меценат?

– Я не меценат, я просто занимаюсь социальной деятельностью. Я не могу не помогать...

– Как именно вы помогаете детям?

– Я всегда говорю, не словом, а делом! Я провела благотворительный европейский тур, выступив в 10 крупнейших столицах Европы. Я выступала бесплатно, и моей целью было собрать как можно больше денег для семей, в которых родители погибли, защищая Украину в зоне АТО. Благодаря сотрудничеству моего фонда с правительством Венгрии, дети из таких семей, а также сироты и дети из малообеспеченных семей, смогли отдохнуть на одном из венгерских курортов. Нам удалось оздоровить три тысячи детей.

Екатерина Бужинская на встрече с Папой Римским

О России и Крыме

– Ваша мама до сих пор живет в Крыму? Расскажите, по ее словам, какая там сейчас ситуация? Ездите ли вы к ней в гости?

– С мамой я общаюсь очень редко. Она устраивает личную жизнь. За эти шесть лет она ни разу не приехала к нам и даже не видела малышей вживую. Поэтому не могу сказать, что там с ситуацией. Для меня это больная тема. Я не ездила и не езжу в Крым с 2014-го года.

– В 2014 вы рассказывали, что Россия звала вас выступать, или сейчас это продолжается?

– По поводу соседней страны, нет, сейчас никаких предложений не было. У них такая ужасная ситуация из-за коронавируса. Даже их артисты не могут ни выступать, ни гастролировать. Но и у нас ситуация не лучше.

– С кем из российских звезд продолжаете общаться?

– Ни с кем не общаюсь. Мне хватает наших украинских артистов, моих друзей, с которыми я постоянно общаюсь и на связи.

Екатерина с украинскими коллегами

О путешествиях по Украине и о внутреннем туризме в Болгарии

– Кроме того, что вы известная певица, в последние годы вы активно путешествовали и радовали поклонников фотографиями и рассказами об увиденных живописные места по всему миру. Какие у вас планы на лето и осень, будете путешествовать, например, по Украине?

– Сейчас очень популярен внутренний туризм. Например, в нашей стране у меня множество любимых уголков. Например, в Западной Украине это Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Карпаты и Трускавец. Также мне нравится Днепр, Харьков. Конечно, не забыть об Одессе. Каждый украинец должен этого года выбрать свое место и наслаждаться. Относительно планов, то пока бушует коронавирус, поездок не предвидется.

Екатерина Бужинская путешествует по Украине

– Расскажите о ваших любимых городах для путешествий по Болгарии.

– Большинство знает только черноморские курорты Болгарии, однако это не главная жемчужина этой страны. Для меня Болгария – это горы: невероятные зеленые горы, это источники с минеральной газированной водой и бассейны с ней, в которых можно купаться. Там невероятный воздух, это эко-тропы и восхождение в горы. Я могу просто взять рюкзак и пойти по зеленым тропам и спокойно ходить по 12 километров. Это не только красиво, но и полезно.

Екатерина Бужинская в Болгарии

– У вас в соцсетях много фотографий из ваших путешествий, муж всегда вам составляет компанию?

– Так, когда есть свободное время мы с Димитаром путешествуем по Болгарии. Благодаря ему я знаю множество мест, которые могу порекомендовать, а также могу похвастаться тем, что знаю даже неизведанные места, которые стоит обязательно посетить.

Екатерина Бужинская с мужем Димитаром в Италии

– Поделитесь воспоминаниям, связанным со свежими путешествиями по Болгарии?

– Недавно в Болгарии проходил фестиваль роз. Именно здесь выращивают невероятный сорт под названием дамасская роза, который используют для создания розового масла. Его добавляют в духи такие бренды как Chanel и Dior. Дело в том, что место, где растут эти розы, находится в низменности между двумя горами – Балкан и Средней. Благодаря такому расположению эти розы богаты маслом и имеют непередаваемый аромат. Также сейчас начала цвести лаванда, а это значит, что можно сделать яркую фотосессию, нарвать букетик, а затем отведать блюда вкусной болгарской кухни. Кстати, отдых здесь гораздо дешевле, чем в других странах Европы.

Екатерина Бужинская на фестивале роз

– Если вы начали говорить о еде, расскажите о кулинарных предпочтениях вашей семьи.

– Сейчас в горах уже собирают белые грибы, у меня есть прекрасный рецепт грибов "по-черновецки". Я тушу этот деликатес в сметане и обязательно добавляю чеснок. Я, например, удачно совмещаю болгарские и украинские традиции. Мы с мужем очень уважаем культуру наших стран, что прекрасным образом сказывается на наших блюдах.

Бужинская о посещении Крыма, политических амбициях и о личном. Эксклюзивное интервью

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