"Бумбокс" и "Океан Ельзи" не давали разрешения на свои треки в шоу на День Независимости. Коллаж

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри, которое исполнили звезды в центре Киева на День Независимости.

Об этом заявили представители коллективов в Facebook. Также они отметили, что организаторы не обращались к ним с вопросами об использовании авторского контента.

"Мне интересно, всех ли исполнителей, чьи песни, звучавшие в этом попурри, спрашивали а хотят ли они, чтобы их исполняли и исполняли именно те коллеги? И звали ли их самих принять участие в этом?" – поинтересовалась в сети продюсер одного из украинских телеканалов Юлия Гриценко.

"Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости: разгорелся скандал Facebook Юлии Гриценко

Продюсер группы "Бумбокс" Олег Согомонов отметил, что к коллективу никто не обращался за разрешением.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", – отметил он.

Также информацию подтвердила и представительница группы "Океан Ельзи" Виктория Хоменко.

"Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости: разгорелся скандал Facebook Виктории Хоменко

"Независимость – это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни "Океана Ельзи" сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того, к нам даже не обращались", – добавила менеджер коллектива.

Позже на официальной странице группы также отреагировали на инцидент.

"Украина – это Европа. Европа – это уважение прав, в том числе авторских. Не правда ли, Офис Президента Украины?" – написали представители группы.

Группа отреагировала на инцидент Facebook "Океан Ельзи"

В сети возникли споры вокруг ситуации. Многие пользователи указали, что использование песен без разрешения авторов является неуважением к ним. В то же время другие отметили, что номер в итоге получился ярким, поэтому поводов для конфликтов нет.

"А как же авторское право? Меня как-то сейчас прибило прям. Те, кто должен стоять на обеспечении выполнения законов и сохранять права, тупо плюнули официально в глаза всем. Здесь вот прецедент, когда именам тоже плюют в их авторском праве", – возмутились в сети.

"Нормальное же было исполнение, не испортили. И, на мой взгляд, исполнение песен в День рождения страны – это почетно", – не согласились другие.

"Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости: разгорелся скандал Facebook Юлии Гриценко

"Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости: разгорелся скандал Facebook Юлии Гриценко

"Бумбокс" и "Океан Ельзи" выдвинули претензии из-за шоу на День Независимости: разгорелся скандал Facebook Юлии Гриценко

Напомним, в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве украинские артисты исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины. Шоу Made in Ukraine объединило 42 легендарных трека, которые исполнили 18 артистов.

В попурри песню "Там де нас нема" группы "Океан Ельзи" спела Верка Сердючка вместе с хором, а трек "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнил коллектив "Время и Стекло".

Смотрите полное видео выступления украинских звезд на День Независимости в Киеве:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!